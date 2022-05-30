Kars’ta jandarmadan uyuşturucuya geçit yok

Kars’ta jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor.

Kars İl Jandarma Komutanlığı, 2022 yılının ilk yarısında icra ettiği 32 operasyonda toplamda 153,7 gram uyuşturucu madde ve 18 adet uyuşturucu maddesi kullanma aparatı ele geçirdi.

Yapılan operasyonlarda 50 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Konuyla ilgili Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Jandarma halkımızın huzur ve güveni, asayişin temini için mevzuatın kendisine verdiği yetkiler çerçevesinde 7/24 esasına göre çalışmaya kararlılıkla devam edecektir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.