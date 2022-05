Kağızman'a doğalgaz için ilk kazma vuruldu

Kars'ın Kağızman ilçesine doğalgaz sağlayacak hattın temeli düzenlenen törenle atıldı.

Selim ilçesindeki BOTAŞ İstasyonu’nda düzenlenen doğalgaz temel atma törenine Kars Valisi ve Belediye Başkanvekili Türker Öksüz, 65. Hükümet'te Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olan Milletvekili Ahmet Arslan, TBMM Tarım ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, BOTAŞ yetkilileri ve vatandaşlar katıldı. Yaklaşık 95 milyona mal olacak doğalgaz hattının 55 kilometre uzunluğunda olacağı belirtildi.

Törende konuşan Vali ve Belediye Başkanvekili Türker Öksüz, “Kağızman ilçemizin doğalgaza kavuşuyor olması bizim için oldukça memnuniyet vericidir. Devletimizin sağlamış olduğu bu imkanlar ülkemizde olduğu gibi ilimizde de oldukça önemlidir. Kağızman’a hayırlı olsun” dedi.

Milletvekili Ahmet Arslan ise, “Bizim bir avantajımız var. Cumhurbaşkanımız gibi sözünün eri, sözünün arkasında duran ve halka hizmeti Hakk'a hizmet bilen bir liderin arkasında, yanında, ekibinde olmak, biz gerek milletvekilleri, gerek il başkanımız, gerek teşkilatımız bunun mutluluğunu, hazzını her zaman yaşadık, yaşıyoruz. İnşallah bundan sonra da yaşamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye de teşekkür eden Arslan, “Ve yine Cumhur İttifakı olarak her yerde, özellikle ülkemizin geleceği, ülkemizin bekası, ülkemizin istiklali ve istikbali söz konusu olduğunda tereddüt etmeden birlikte yol yürüyoruz ve inşallah halkımıza hizmet etmek konusunda da bu yürüyüşümüzü perçinliyoruz. Rabbim Bahçeli’den de bu vesileyle ekibinden de razı olsun. Hakkı teslim etmek lazım. Burası siyaset yeri değil ama ne yapıyorsanız yapın, birileri ülkenin bekası, ülkenin geleceği, ülkenin istikbali ve istiklali için çalışırken, birileri de çelme takmaya çalışıyorsa bunu da her platformda söylemek lazım. Allah’ın izniyle buradan Kağızman’a doğalgazı taşımış olacağız. Ancak söylediğimiz gibi etüt idi, uygulamasıydı, kamulaştırmasıydı derken bu seneye kaldı. Buranın uygulama projesi şu anki inşaat yapımı, satın alınan borular, hepsini üst üste koyduğunuz zaman yaklaşık 95 milyon, eski parayla 95 trilyon. Bu sadece Kağızman’a kadar hattın götürülmesinin bedelidir. Bir de inşallah kısa süre içerisinde Kağızman’da alt yapı çalışması başlatılacak. KARGAZ’ın süreçleri başlayacak, onun bedeli bunun üstüne gelecek. Tekrar hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından dualarla bir koç kesilerek doğalgaz hattının temeli atıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.