Kars’a getirilen düzensiz göçmenlerin işlemleri tamamlandı

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İstanbul'da yakalandıktan sonra Kars'a gönderilen 71 düzensiz göçmenin işlemi tamamlandı.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalanan Kars’a gönderilen 71 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi’ne getirildi.

İl Göç İdaresinde işlemleri yapılan göçmenlerden 3 Afganistan uyruklu şahsın uluslararası koruma başvuru sahibi olduğu tespit edilirken, işlemleri tamamlanan 68 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere Ağrı Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

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