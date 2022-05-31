Genel Sekreter Karaca’dan KKDGC’ye ziyaret

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Genel Sekreteri Nurullah Karaca, Kars Kuzey Doğu Gazeteciler Cemiyeti (KKDGC)’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

KKDGC olağan genel kurulunda yönetim kurulu başkanı seçilen Yargıç Harmankaya ve yönetim kurulu üyelerine ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunan bir süre sohbet etti.

Ziyarette Başkan Harmankaya’nın yanı sıra Kars Gazeteciler Birliği Başkanı Adnan Karahan, İHA Kars Temsilcisi Işık Çapanoğlu Anadolu Ajansı Temsilcisi Cüneyt Çelik ve Havadis Gazetesi ile Habertürk Muhabiri Tacattin Durmuş’ta da hazır bulundu.

Başkan Harmankaya’ya hayırlı olsun temennisinde bulunan Karaca, “Basın basın bizler için her zaman değerli ve kıymetlidir” dedi.

Başkan Yargıç Harmankaya ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şehrin kalkınması ve gelişmesine her zaman destek olacaklarını kaydetti.

Ziyarette, SERKA’nın projeleri, bölgede hayata geçirilen çalışmalar konuşuldu. Karaca daha sonra Cemiyet Binası’ndan ayrıldı.

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