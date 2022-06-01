Kağızman’da öğrencilerin ingilizce tiyatrosu ilgiyle izlendi

Kağızman Kaymakamı Hamza Türkmen’in girişimleri ilçede ilk kez başlatılan İngilizce tiyatro gösterileri büyük beğeni topladı.

Kağızman Halime Arslan ilkokulunca düzenlenen ve tamamı İngilizce olan tiyatro ve gösterilerin ilki Kağızman Halk Eğitim Merkezinde izleyicileri ile buluştu.

İlkokul öğrencilerinin hazırlamış olduğu, bir birinden başarılı İngilizce gösteriler ilgi ile izlenirken öğrencilerin başarılı ve doğru şekilde İngilizce gösteri sunmaları izleyicilerden bolca alkış topladı.

Kağızman Kaymakamı Hamza Türkmen, “Bu tür proje ve etkinliklerle öğrencilerimizin dil becerilerini ve yeteneklerini eğlenerek öğrenmelerini sağlamak, çocuklarımız eğlenirken öğrendiği zaman daha etkili ve kalcı olur. Bu nedenle ilçe genelinde bütün okulların bu şeklide gösteriler hazırlayarak, daha verimli olacaktır” dedi.

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