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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kağızman’da öğrenciler ingilizce gösteri yaptı

İHA

Kağızman’da öğrenciler ingilizce gösteri yaptı

Kağızman’da ilkokul öğrencileri yıl sonu etkinliklerini ingilizce yaptı. Öğrencilerin gösterileri salonu dolduranların beğenisini kazandı.
Kars’ın Kağızman ilçesi Halime Aslan Yıldız İlkokulu İspanya, İngiltere, Mısır, Hindistan, Japonya, Amerika ve Türkiye’nin de aralarında olduğu “Dünya Çocukları” adlı gösteri düzenlendi.
Halime Aslan Yıldız İlkokulu ingilizce öğretmeni Ayşegül Şimşek’in düzenlemiş olduğu etkinlikte öğrenciler teker teker sahneye çıkarak hazırladığı gösterileri sundu. Gösterilerde Narin Yar ve Umut Altay şiir okurken, Ayşe Mina Gündoğan, Muhammed Buğra Simitçioğlu, Belin Ay Çapık, Mir Ali Yıldız ve Diren Ranya Karaşal’ın rol aldığı “Kırmızı Başlıklı Kız” adlı tiyatro oyunu sergiledi, Kerem Cebeci Bay Pro adlı gösterisinde çocuklara İngilizce bilmeceler sordu, 20 kişilik el ele dans gösterisi sergilendi, Evin Melek Kayış, Zeynep Dalkılıç Beggin adlı şarkıyı seslendirdi ve son olarak Dance Monkey adlı şarkıyı bütün çocuklar söyleyerek final yaptı.
Halime Aslan Yıldız İlkokulu Müdürü Önal Orhan İngilizce Öğretmeni Ayşegül Şimşek’e verdiği emek ve gösterdiği özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Halime Aslan Yıldız İlkokulu’nun Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda düzenlediği gösteriye İlçe Kaymakamı Hamza Türkmen, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Alaattin Karagöl ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Suat Güner, öğretmenler, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.

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