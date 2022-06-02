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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta “Hayat Boyu Öğrenme” etkinliği

İHA

Kars’ta “Hayat Boyu Öğrenme” etkinliği

Kars’ta Halk Eğitim Merkez Müdürlüklerinin hazırlamış olduğu 20212022 EğitimÖğretim Yılı “Hayat Boyu Öğrenme” etkinlikleri çerçevesinde kursiyerlerin hazırladıkları bir birinden güzel el emeği göz nuru ürünler sergilendi.
Kars Vadisi Bedesten Bölgesi’nde gerçekleştirilen "Hayat Boyu Öğrenme” etkinlikleri çerçevesinde Kars merkez ve 7 ilçe Halk Eğitim Müdürlükleri tarafından hazırlanan serginin açılışını Vali/ Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, kurum ve daire amirleri birlikte yaptı.
Serginin açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, “Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün çalışma takvimine paralel olarak düzenlenen, merkez ve ilçelerdeki Halk Eğitim Merkez Müdürlüklerinin hazırlamış olduğu 20212022 EğitimÖğretim Yılı Hayat Boyu Haftası etkinliklerine hoş geldiniz. Öğrenme, hayat boyu süren bir faaliyettir. Örgün eğitim faaliyetleri kadar yaygın eğitim faaliyetleri de önemlidir. Kişinin bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirmek için örgün eğitimin dışındaki her türlü öğrenme etkinliklerini kapsayan hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması, yaygınlaştırılması ve her yaş grubundan bireye ulaştırılmasını hedeflediğimiz Hayat Boyu Öğrenme Haftası ile Ocak 2022 tarihinden itibaren İlimizde Merkez ve yedi ilçemizde faaliyet gösteren her yaşta vatandaşımızın faydalanabileceği 43 farklı alanda 849 adet kurs açılmış ve bu kurslara 14 bin 784 vatandaşımız katılım göstermiştir” dedi.
Acay, “Hayat Boyu Öğrenme çerçevesinde faaliyet gösteren Açık Öğretim ve Liselerimizde ise bin 451’i ortaokul, 5 bin 489’u lise olmak üzere 6 bin 940 öğrencimiz devam etmiş ve 2 bin 837 öğrencimiz mezun olmaya hak kazanmıştır. Her yaşta ve herkes için olan eğitim ilkesiyle hareket eden Hayat Boyu Öğrenme şubemiz; Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Bakanlığımız tarafından yapılan protokollerin yanı sıra gönüllü kuruluşlar, dernek ve vakıflarla da protokol yaparak eğitim faaliyetlerine devam etmiş istihdam garantili kurslar açılmış ve bu kursa devam edenlerin bir çoğu ilgili firmalar tarafından istihdam edilmiştir” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz ve beraberindekiler el emeği göz nuru ile hazırlanan sergiyi gezdi. Milli Eğitim Müdürü Acay, Öksüz’e sergi hakkında bilgi verdi. Serginin hafta sonuna kadar açık kalacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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