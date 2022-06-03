Ela öğretmen öğrencilerine unutulmaz bir gün yaşattı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kars’ta sınıf öğretmeninden örnek davranış, öğretmen öğrencilerini Kars’a getirerek gönüllerince eğlenmesi sağlandı.

Kars merkez Karakale köyünde Karakale İlkokulu’nda sınıf öğretmenliği yapan Eda Kurnaz, öğrencilerine gezi düzenledi. Karakale köyünden Kars’a öğrencilerini getiren Ela Kurnaz, öğrencilerine sırasıyla Kars Kalesi’ni gezdirerek tarihini anlattı. Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuarı yerleşkesinde doğa gezisi, öğrencilerle yemek yedi. Son olarak öğrencileri Gameport Çocuk Oyun Alanı’na getirerek gönllerince elendirdi.

Unutulmaz bir gün yaşayan öğrencilerin mutlulukları yüzüne yansırken, Eda Kurnaz öğretmende öğrencilerinin mutluluğuna ortak oldu. İlk kez Kars’ta tarihi yerleri gezen öğrenciler, tarihi değerleri görerek bilgi sahibi oldu.

Kars’ı doya doya gezen öğrenciler, daha sonra Karakale köyüne döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.