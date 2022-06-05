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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta balıkların 'ölüm göçü' sürüyor

İHA

Kars’ta balıkların 'ölüm göçü' sürüyor

Kars’ta binlerce tatlı su kefali yumurtalarını bırakmak için akıntıya karşı kilometrelerce yol kat ediyor. Balıkların çoğu 'ölüm göçü' de denilen bu zorlu yolculukta martılara yem olurken vatandaşlar, “Van’ın inci kefali varsa, bizim de tatlı su kefallerimiz var" yorumunda bulundu.
Kars’ta tatlı su kefalleri yumurtalarını durgun sulara bırakmak için göç etmeye başladı. 15 Mayıs’ta başlayan ve 10 Haziran’da son bulunan kuluçka dönemi öncesinde balıklar yumurtalarını bırakmak için adeta zamana karşı yarışıyor. Balıkların çoğu yumurtalarını bırakamadan martılar tarafından avlanıyor.
Tatlı su kefallerinin üreme alanı olan akarsularda göçün başlaması ilginç görüntüler oluşturuyor. Kars’ta bulunan HES barajları önünde toplanan yüzlerce balık, yumurtalarını bırakmak üzere baraja atlayarak yukarı çıkmak istiyor. Ancak yüksek olan baraj setini aşamayan balıklar her defasında geri düşerek tekrar atlıyor. Yumurtalarını sağlıklı ve güvenli yerlere bırakmak için mücadele veren balıklardan yüzlercesi ya martılara yem oluyor ya da balıkçılar tarafından avlanıyor.

“Van’ın inci kefalleri varsa bizim de tatlı su kefalimiz var”
"Van’ın inci kefalleri varsa bizim de tatlı su kefallerimiz var" diyen vatandaşlar, “Tabi ki Kars’ta tatlı su kefalleri yumurtalarını bırakmak akıntının tersine doğru akın etmeye başladı. Arkamda gördüğünüz barajın önüne kadar gelen balıklar, yukarı atlayarak durgun sulara göçmek istiyor ama baya mücadele veriyor. Tabi ki Van’ın inci kefallerine karşı bizim de tatlı su kefalleri var. Tatlı su kefalleri de şuan da durgun yerlere göç etmek için, yumurtalarını bırakmak için akıntıyla mücadele ediyor” dedi.
Tatlı su kefalleri, daha kolay üreme dönemi geçirebilmeleri için şelaleler ve derelere sürüler halinde akın ederken, önlerine çıkan doğal ve yapay engelleri ise zıplayarak geçmeye çalışıyor. Balıkların suyun tersine akıntıya karşı atlayarak mücadelesinde bazı balıklar başarılı olurken, bazıları da tekrar tekrar atlayarak hedeflerine ulaşmaya çalışıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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