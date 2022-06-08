Kars Medyası İHA’larla Yükseliyor” projesi onaylandı

Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti’nin Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından onaylanan ilk projesinin imzaları atıldı.

1991 yılında kurulan Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti, SERKA’nın 2022 Yılı Teknik Destek Programı 2.Dönem çağrı başvurusuna “Kars Medyası İHA’larla Yükseliyor” projesiyle başvuru yaptı. Yapılan başvurunun onaylanmasının ardından bugün imza töreni düzenlendi.

SERKA Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya SERKA Genel Sekreteri Nurullah Karaca, Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yargıç Harmankaya, Başkan Yardımcısı Adnan Karahan, Genel Sekreteri Olcay Okan Avşar, Yönetim Kurulu Üyeleri Işık Çapanoğlu, Tacettin Durmuş, A. Erbil Hüryurt, Serkan Erkoç, Cüneyt Çelik, Volkan Karabağ ve Turgut Kaya ile SERKA Sonuç Odaklı Program Yönetim Birimi Başkanı Çağrı Birol Esatoğlu katıldı.

İmzalanan sözleşmenin ardından önümüzdeki günlerde yapılacak olan ihalenin ardından yüklenici firma ile imzalanacak sözleşmeye müteakip kentte görev yapan 20 gazeteci drone eğitim alacak. Eğitimler sonunda gazeteciler İHA1 ehliyet ve sertifikalarına kavuşacak.

İmza töreni sonrasında açıklama yapan Karaca, “Proje, ilimize ve kentte görev yapan gazetecilere hayırlı ve uğurlu olsun.” dedi.

Başkan Harmankaya ise cemiyetin ilk projesinin onaylanmasının gururunu yaşadığını ifade ederek, her iki tarafa da hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

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