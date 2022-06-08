Jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu

İHA

Kars'ta jandarma ekipleri tarafından ruhsatsız silah operasyonu düzenlendi. Konu ile alakalı 3 şahsa adli işlem yapıldı.

Jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu

Kars’ta jandarma ekipleri tarafından ruhsatsız silah operasyonu düzenlendi. Konu ile alakalı 3 şahsa adli işlem yapıldı.
Kars İl Jandarma Komutanlığı Kağızman İlçe Jandarma Komutanlığınca, Kağızman ilçesi mülki sınırları içerisinde önceden tespit edilen 5 şahsın ev ve eklentilerine operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramada; 1 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet mavzer marka piyade tüfeği, 4 adet Av Tüfeği ve silahlara ait 4 adet şarjör, 249 adet mühimmat ele geçirildi. Bulunan silahlara el konularak, kriminal incele yapılmak üzere Jandarma Kriminal Merkezine gönderildi.
Olay ile ilgili 3 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milli Eğitim Bakanı Özer: “Kars’a 867 milyonluk yatırım yapılacak”
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer: “Kars’a 867 milyonluk ...
Bakan Özer: 3 bin yeni anaokulu yapıyoruz
YEREL HABERLER Bakan Özer: 3 bin yeni anaokulu yapıyoruz
Milli Eğitim Bakanı Özer Kars’ta
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer Kars’ta
Kars'ta 'ruhsatsız silah' operasyonu
YEREL HABERLER Kars'ta 'ruhsatsız silah' operasyonu
Kars Medyası İHA’larla Yükseliyor” projesi onaylandı
YEREL HABERLER Kars Medyası İHA’larla Yükseliyor” projesi onaylandı
Sarıkamış’ta merkeze inan boz ayı panik yaşattı
YEREL HABERLER Sarıkamış’ta merkeze inan boz ayı panik yaşattı
Tehdit edilen cerrah, evinin önünde bıçaklandı (2)
YEREL HABERLER Tehdit edilen cerrah, evinin önünde bıçaklandı (2)
Kars Valisi Öksüz, doktora saldırıyı kınadı
YEREL HABERLER Kars Valisi Öksüz, doktora saldırıyı kınadı
Kars’ta doktora saldırıya tepki Hastane yönetimi tarafından “Beyaz Kod” sistemi devreye sokuldu
YEREL HABERLER Kars’ta doktora saldırıya tepki Hastane yönetimi ...
Sarıkamış’ta domuz sürüsü kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Sarıkamış’ta domuz sürüsü kameraya yansıdı
Tehdit edilen cerrah, evinin önünde bıçaklandı
YEREL HABERLER Tehdit edilen cerrah, evinin önünde bıçaklandı
Kars’ta yol çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Kars’ta yol çalışmaları başladı
Kars’ta “Geçmişi kitaplardan değil, yaşayanlardan öğren” etkinliği
YEREL HABERLER Kars’ta “Geçmişi kitaplardan değil, yaşayanlardan ...
Kars’ta ‘Örnek Üretici Yetiştirme’ programı sona erdi
YEREL HABERLER Kars’ta ‘Örnek Üretici Yetiştirme’ programı sona erdi
Kars’ta çalışma ruhsatı olmayan 10 hurdacı kapatıldı
YEREL HABERLER Kars’ta çalışma ruhsatı olmayan 10 hurdacı kapatıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.