Kars'ta 'ruhsatsız silah' operasyonu

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Volkan KARABAĞ/KARS, (DHA)KARS'ın Kağızman ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 5 ruhsatsız tüfek ele geçirildi; 3 şüpheli için de işlem yapıldı.

Kazığman'da ihbarla harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7 Haziran'da 5 şüphelinin adresinde arama yaptı. Ekipler, adreslerde ruhsatsız olduğu belirlenen 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 Mavzer marka piyade tüfeği, 4 av tüfeği ve silahlara ait 4 şarjör ile 249 mühimmat ele geçirdi. El konulan silahlar inceleme için Jandarma Kriminal Merkezi'ne gönderildi. 3 şüpheli hakkında da işlem başlatıldığı bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

2022-06-08 11:31:05



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