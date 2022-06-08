Bakan Özer: 3 bin yeni anaokulu yapıyoruz



Volkan KARABAĞ/ KARS, (DHA)MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kars'ta düzenlenen Eğitim Değerlendirme Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, okul öncesi eğitime öncelik verdiklerini belirterek, 3 bin yeni anaokulunun yapılacağını söyledi. Bakan Özer, doğal gaz erişimi olan okulların hepsinin dönüştürüleceğini kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı Özer, bir dizi programa katılmak için Kars'a geldi. Harakani Havalimanı'nda Vali Türker Öksüz, milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Özer, valiliği ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılan Özer, Kars eğitimiyle ilgili brifing aldı. Toplantısı sonrası açıklama yapan Özer, "2022 yılında Milli Eğitim Bakanlığı olarak Kars'taki yeni okul yapımları, güçlendirme çalışmaları, yık-yap kapsamında yapılacak okullarla ilgili Kars'a tahsis etmiş olduğumuz eğitim yatırımları bütçesi 445 milyon TL idi. Bugünkü il değerlendirme toplantımızda Kars'taki eğitimin kalitesini daha fazla artırabilmek için ve hızlı bir şekilde yatırımları ve ihtiyaçları karşılayabilmek için bütçemize 422 milyon TL'lik ilave bütçe koyarak Kars'taki Milli Eğitim Bakanlığı bütçesini 867 milyon TL'ye çıkarmış bulunuyoruz" dedi.

'DOĞAL GAZA ERİŞİMİ OLAN TÜM OKULLAR DÖNÜŞTÜRÜLECEK'

Okullarda doğal gaz dönüşümü çalışmaları hakkında bilgi veren Bakan Özer, "2022 yılı içerisinde güçlendirme ve yık-yap kapsamındaki tüm okullarımızı hızlı bir şekilde tamamlayıp, bir sonraki eğitim-öğretim yılında artık güçlendirme ile ilgili sıkıntısı olan bir okulumuzun olmasını istemiyoruz. Bu kapsamda güçlendirme ile ilgili tüm ödeneklerimizi tüm ihtiyaçları karşılayacak şekilde Kars'ımıza tahsis ettik. Yine sadece Kars'ta değil tüm illerimizde doğal gaza erişimi olup da doğal gaz dönüşümü yapılmayan okulun kalmaması için çok ciddi bütçe ayırdık, Kars da bunlardan bir tanesi. Zaten mevcut doğal gaza erişimi olan okullarımızın dönüşümü yapıldı, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yeni doğal gaz erişimi olan ilçelerimizdeki okullarımızı da dönüştürerek tüm okullarımız doğal gaza erişimi olacak" diye konuştu.

'İSTANBUL VE İZMİR'DEN SONRA KARS'A DA YAPILACAK'

Bakan Özer, 'Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun İstanbul ve İzmir'den sonra Kars'a yapılacağını kaydederek, "Bu yatırımlar kapsamında Kağızman ilçemize 1 ilkokul, 1 ortaokul yapacağız; merkezde Halefoğlu köyümüze 1 ortaokul yapacağız. Bugünün en önemli projelerinden biri özel eğitim ilgili Kars'ımıza vermiş olduğumuz yatırımdır. Özel eğitim uygulama okulu ama ilave olarak daha önce açıklamıştım 18 yaş üzeri engeli olan vatandaşlarımızın sadece bu vatandaşlarımıza tahsisi İstanbul ve İzmir'de 1'er tane halk eğitim merkezi açmıştık. 1 tane de Kars'a bu merkezden yapacağız. Özel eğitim uygulama okulu ile birlikte bu halk eğitim merkeziyle aynı bina içinde Kars'ımıza kavuşturmuş olacağız. Ayrıca Kars'a yeni bir fen lisesi ile tarım ve hayvancılık alanında çok güçlü alt yapıya sahip tarım lisesi yapacağız" dedi.

Ülke genelinde 3 bin anaokulu yapılacağını da belirten Özer, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu dönem en öncelik verdiğimiz alanlardan bir tanesi okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranlarını yükseltmek. Dolayısıyla tüm Türkiye'de, 81 ilde ve 922 ilçede vatandaşlarımızın çocuklarının okul öncesi eğitime erişimini artırmak için 3 bin tane anaokulu yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız bunu açıkladı, bu kapsamda Kars'ta anaokulu sayılarını artırmıştık, 5 tane daha ilave anaokulu yapma kararı aldık. Yine yık-yap kapsamında yıkılmış olan ama yapılmamış olan 4 ortaokul ve 1 ilkokulu da hemen bugün yapım iznini vererek yatırım programına dahil etmiş bulunuyoruz" diye konuştu.

Bakan Özer daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek, partililerle basına kapalı toplantı yaptı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

2022-06-08 14:19:24



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