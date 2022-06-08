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Milli Eğitim Bakanı Özer: “Kars’a 867 milyonluk yatırım yapılacak”

İHA

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kars İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, "Kars'a 867 milyonluk yatırım yapılacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Özer: “Kars’a 867 milyonluk yatırım yapılacak”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kars İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, "Kars’a 867 milyonluk yatırım yapılacak" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Kars'ta gerçekleştirilen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı’nda, Kars’ın eğitimöğretimini masaya yatırdı.
Bakan Özer, basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının ardından basın açıklaması yaptı. Özer, “Bugünkü değerlendirme toplantımızda Kars’taki eğitimin kalitesini daha fazla artırmak için ve hızlı bir şekilde yatırımları ihtiyaçları karşılaşmak için bütçemize 422 milyon TL’lik ilave bütçe koyarak Bakanlığımızın Kars'taki yatırımlarını 867 milyon TL'ye çıkarıyoruz. Bu kapsamda öncelik verdiğimiz konulardan bir tanesi okullarımızın güvenli okul olması, dolayısıyla güçlendirme kapsamındaki bütün okullarımızı hızlı bir şekilde tamamlayıp, bir sonraki eğitimöğretim yılında artık güçlendirilmeye ilgili bir sıkıntısı olan okulumuzun olmasını istemiyoruz. Bu kapsamda güçlendirmeyle ilgili tüm ödeneklerimizi, tüm ihtiyaçlarımızı karşılayacak şekilde Kars’ımıza tahsis ettik” dedi.
Özer, “Yine tüm illerimizde sadece Kars’ta değil, tüm illerimizde doğalgaza erişim olup da doğalgaz dönüşümü yapılmayan okulun kalmaması için çok ciddi bütçe ayırdık. Kars da bunlardan bir tanesi. Zaten mevcut doğalgaza erişimi olan okullarımızda dönüşüm yapıldı. İnşallah 20222023 eğitimöğretim yılında yeni doğalgaza erişimi olan okulları da dönüştürerek tüm okullarımızın doğalgaza erişimi olacak şekilde dönüşümü sağlanacak. Yine bu yatırımlar kapsamında Kağızman ilçemize 1 ilkokul, 1 ortaokul yapacağız. Merkezde Halefoğlu köyüne 1 ortaokul yapacağız. Aslında bugünün en önemli projelerinden bir tanesi özel eğitimle ilgili Karsımıza vermiş olduğumuz yatırım, Özel Eğitim Okulu ama ilave olarak daha önce açıklamıştım. 18 yaş üzeri engelli olan vatandaşlarımıza, sadece vatandaşlarımıza tahsis değil, İstanbul, Ankara ve İzmir’de 1’er tane halk eğitim merkezi açmıştık. Bir tane de Kars’a, il merkezine açacağız. Özel eğitim uygulama okullarıyla birlikte halk eğitim merkezi binası içerisinde Karsımıza kazandırmış olacağız” diye konuştu.
Kars’a yeni bir fen lisesi müjdesi veren Bakan Özer, “Bir müjde daha Kars’a, Kars’a yeni bir fen lisesi binası yapacağız. Yeni binasıyla, personeliyle, sportif tesisleriyle, konferans salonlarıyla ihtiyacı karşılayan güzel bir fen lisesini Karsımıza kazandırmış olacağız. Aslında Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığınca tarım alanında eğitim veren meslek liselerimizi, Tarım Bakanlığıyla çok organize bir şekilde projemize dahil ederek Karsımızda da yaygınlaştırıyoruz. O kapsamında tarım ve hayvancılık anlamında çok güzel eğitim alt yapısına sahip yeni bir tarım lisesi yapacağız” şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından Vali Öksüz, Bakan Özer’e çeşitli hediyeler verdi. Bakan Özer, daha sonra partisinin il binasına geçerek AK Parti teşkilatının düzenlediği toplantıya katıldı. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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