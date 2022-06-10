Kars'ta 'ruhsatsız silah' operasyonu

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Kars’ta jandarma ruhsatsız silah ele geçirdi.

Kars il Jandarma Komutanlığı Arpaçay ilçe Jandarma Komutanlığı’nca, ilçe sınırları içerisinde önceden tespit edilen 4 şüphelinin ev ve eklentilerine operasyon düzenledi.

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 7 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 2 adet tabanca görünümlü av tüfeği ve silahlara ait 2 adet şarjör, 403 adet mühimmat ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak şüpheli 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan ele geçirilen silahlar kriminal inceleme yapılmak üzere Jandarma Kriminal Merkezi’ne gönderildi.

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