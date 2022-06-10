Kars'ta eşini darp eden bir kişi tutuklandı

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geliyor...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kars'ta alkollü olarak eve gelen ve eşini darp eden kişi tutuklandı.

Kars merkez Ortakapı Mahallesi'nde S.A.'nın eşi A.A.'nın eve alkollü geldiği ve şiddet uyguladığı ihbarı üzerine Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

S.A.'nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada sağlık raporunda darp cebir izine rastlanılması üzerine Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüpheli A.A. hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen polis, A.A'yı gözaltına alarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi.

A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından Adliye'ye sevk edildi. Adliye'de Müracaat Savcılığı tarafından kadına karşı işlenen kasten yaralama suçu katalog suçlar arasında kabul edilmesi üzerine tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

A.A. sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.