Biberonla beslediği kuzu, yanından ayrılmıyor



Bedir ALTUNOK/ KARS, (DHA)KARS´ın Akyaka ilçesine bağlı Şahnalar köyünde Mustafa Özdemir'in (58), doğduktan sonra koyunun sütü yetersiz gelince biberonla beslediği ve 'Toynak' ismini verdiği kuzu, yanından ayrılmıyor.

Şahnalar köyünde besicilikle uğraşan, 4 çocuk babası Mustafa Özdemir'e ait koyunlardan biri, doğurduğu kuzuyu yetersiz süt nedeniyle emziremedi. Kuzunun ölmesinden korkan Özdemir, ineklerinden sağdığı sütü biberonla vermeye başladı. 'Toynak' ismi verilen kuzu, Özdemir nereye gitse peşinden takip etmeye başladı. Çocukların oyun oynadığı kuzuyu diğerleriyle birlikte sürüye katmayan Özdemir, köydeki komşularının oğlunun sünnet düğününe katıldı. Halay çeken Özdemir'in yanından ayrılmayan kuzu, köylülerin de ilgisini çekti.

Annesinin sütünün yeterli olmaması nedeniyle kuzuyu biberonla beslediğini söyleyen Mustafa Özdemir, "İnekten sağdığım sütü biberona koyarak kuzuyu besledim ve bugünlere kadar getirdim. Artık annesinden süt emmiyor, biberonla karnını doyuruyor ayrıca ot yemeye de başladı. Nereye gitsem peşimden geliyor. Benden başka da hiç kimsenin yanında durmuyor. Komşuların çocuklarıyla oynuyor. Benimle beraber olduğu zaman çok mutlu oluyor. Acıktığında biberonu gördü mü hemen gelip süt emiyor. Kuzuyu sürüye bile katmadım, kendisini çok sevdiğim için yanımdan ayırmıyorum. Boş zamanlarımda mahalleye çıkıp geziyorum, kuzu da benimle birlikte geziyor. Kuzu çocuklarla oynamayı da çok seviyor. Adını da yeğenlerim koydu. Biz ismini 'Kınalı' koymuştuk ama yeğenlerim 'Toynak' deyince öyle kaldı. 'Toynak', Şahnalar köyünün maskotu oldu. Sünnet düğününde beraber oynadık" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK

2022-06-11 11:11:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.