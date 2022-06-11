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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta Veteriner Fakültesi’nde mezuniyet töreni

İHA

Kars Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin 33. dönem mezuniyet töreni düzenlendi.

Kars’ta Veteriner Fakültesi’nde mezuniyet töreni

Kars Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin 33. dönem mezuniyet töreni düzenlendi.
Türkiye’nin ve bölgenin en önemli ve köklü Veteriner Fakülteleri’nden birisi olan Veteriner Fakültesi Dekanlığı tarafından organize edilen 33. Dönem Mezuniyet Törenine Kafkas Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Kılıç, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mete Cihan, Kars Tarım ve Orman İl Müdürü Yardımcısı V. Dr. Adem Arancı, Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ödül, mezun olacak öğrenciler ve yakınları katıldı.
Dekan Prof. Dr. Mete Cihan’ın açılış konuşması ile başlayan törende Kafkas Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Kılıç ve Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ödül birer konuşma yaparak mezun olan Veteriner Hekimlere hayatlarında başarılar diledi.
Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ödül, tören sonrası yaptığı açıklamada, “Bölge Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu olarak Odamızın temellerinin atıldığı, hepimizin mezun olduğu Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesinin 33. Dönem mezuniyet törenine katılarak genç meslektaşlarımızın heyecanına ve mutluluğuna ortak olduğumuz için çok mutlu ve gururluyuz. Bu vesile ile bizleri bu törene davet eden Dekanımız Mete Cihan hocamıza buradan teşekkür etmek istiyorum. Mezun olan tüm meslektaşlarımıza meslek hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.
Ödül, “Veteriner Hekimlik mesleğini icra ederken meslek etiği ve deontolojik kurallarından ayrılmamalarını, bu güzel günün sonunda hepimizin birlikte tekrar ettiği “Veteriner Hekim Yemini”ne bağlı kaldıkları bir meslek hayatı yaşamalarını diliyorum. Kendilerine Bölge Veteriner Hekimleri Odası olarak çam sakızı çoban armağanı mesleğimize ait kabartma yaka rozetleri hediye ettik. Kutsal Veteriner Hekimlik mesleğine ilk adımı attıkları için tekrar genç meslektaşlarımızı tebrik ediyor, kendilerine en derin mesleki saygı ve sevgilerimi sunuyorum” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından mezun olan öğrenciler daha sonra kep atma etkinliği gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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