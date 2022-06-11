Kars'ta polenli ağaçlar vatandaşları bıktırdı

Kars’ta son günlerde ağaçlardan yayılmaya başlayan polenler, vatandaşları canından bezdirdi.

Özellikle Haziran ayın kavak ağaçlarında oluşan polen, rüzgarla birlikte cadde ve sokaklara dağılıyor. Cadde ve sokaklara çıkan vatandaşlar ise yüzlerine yapışan polenlerden rahatsız oluyor.

Rüzgarın da etkisiyle etrafa dağılan polenler yüzünden vatandaşlar evlerinin kapı ve pencerelerini açamıyor.

Kavak ağaçlarının etrafa yaydığı polenlerden rahatsız olan vatandaşlar, yaz mevsiminin kısa sürdüğü Kars'ta her yıl aynı sıkıntıyı yaşadıklarını söylediler.

Polen üreten ağaçların kesilerek yerine başka ağaçların dikilmesini isteyen vatandaşlar, “Her yıl aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Rüzgarla birlikte savrulan polenler yüzümüze yapışıyor. Polenler bizleri oldukça rahatsız ediyor. Yetkiler hiçbir özelliği olmayan kavak ağaçlarını keserek yerine polen üretmeyen ağaçlar ekmelidir” dediler.

Kent merkezinde ve mahalle aralarında sıklıkla görülen ve vatandaşları büyük oranda rahatsız eden kavak ağaçlarının yaydığı polenler özellikle astım ve bronşit hastalarını tehdit ederken çocuklarda da alerjiye neden oluyor.

Vatandaşlar polen üreten ağaçların biran evvel kesilerek yerlerine başka ağaçlar dikilmesini istiyor.

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