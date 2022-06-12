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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta düzensiz göçmenler sınır dışı ediliyor

İHA

İstanbul'dan Kars'a sevk edilen 74 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere Erzurum Aşkale Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

Kars’ta düzensiz göçmenler sınır dışı ediliyor

İstanbul’dan Kars’a sevk edilen 74 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere Erzurum Aşkale Geri Gönderme Merkezine gönderildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı yollarla ülkeye giren düzensiz göçmenlerin yakalanması çalışmaları aralıksız sürüyor. İstanbul’un çeşitli ilçelerinden yakalanan ve sınır dışı edilmek üzere Kars’a gönderilen 74 düzensiz göçmenin işlemleri Kars Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’nde tamamlandı.
Öte yandan, 74 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere otobüslerle Erzurum Aşkale Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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