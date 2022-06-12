Kars’ta sağanak yağmur etkili oluyor. Kent genelinde etkili olan yağmur, vatandaşları da hazırlıksız yakaladı.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü´nün verilerine göre; Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji vatandaşları da sel, su ve oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Öte yandan sağanak yağmurun etkili olduğu Kars’ta hava sıcaklığı da hissedilir bir şekilde düştü. Sağanak yağmurun hafta boyunca aralıklarla etkili olması bekleniyor.

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