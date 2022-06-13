Kars’ta Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği kursu sona erdi

Kars’ta düzenlenen Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği kursu sona erdi.

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Organizasyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Modülü çerçevesinde yer alan 72 saatlik Tıbbi aromatik bitkilerin yetiştiriciliğinin, işlenmesinin, muhafazasının ve kullanım alanlarının öğretildiği Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği kursu kursiyerlerin bitirme sınavı ile tamamlandı.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, canlı telekonferans aracılığıyla eğitime katılarak kursiyerlere başarılar diledi.

Öte yandan İran Turan Flora Kuşağında yer alan Kars’ın avantajlı konumda olması ve katma değerli üretim potansiyelinin yüksek olması sebebiyle eğitimler ve yatırım projeleri konularında desteklerin devam edeceği öğrenildi.

Yaklaşık 72 saatlik Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği kursuna katılanlara kurs sonunda bir de katılım belgesi verildi.

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