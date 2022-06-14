Kars'ta silah kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltı



Volkan KARABAĞ/ KARS, (DHA)KARS'ta, polisin düzenlediği kaçak silah operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda silah ve malzeme ile mühimmat ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah sattığı tespit edilen 2 şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 8 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 1 çelik yelek, 38 fişek, 2 şarjör, silah yapımında ve tamirinde kullanılan alet ve yay ile benzeri küçük parçalar ele geçirildi. Silah ve malzemelere el koyurken, 2 şüpheli ise gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

2022-06-14 10:12:13



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