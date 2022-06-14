Kars’ta jandarmadan kenevir operasyonu

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Kars’ın Kağızman ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 583 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığınca yapılan titiz planlama, takip ve çalışma sonucunda Kağızman mülki sınırları içerisinde 2 şahsın tarlasında toplamda 583 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Ele geçirilen kenevir bitkileri İl Tarım Müdürlüğü ekipleri koordinesinde imha edildi.

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