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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta Ani kısa metraj belgesel film yarışması düzenlenecek

İHA

Kars’ta Ani kısa metraj belgesel film yarışması düzenlenecek

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün himayesinde “Ani Kısa Metraj Belgesel Film Yarışması” düzenlenecek.
Kars Valiliği öncülüğünde düzenlenen yarışmayla; Kars’ın ve bölgenin önemli tarihi, kültürel ve turistik değeri olan Ani Ören Yeri’ne ilişkin belgesel film yapımına teşvik etmek, belgesel film aracılığıyla ulusal ve uluslararası platformlarda en geniş izleyici kitlesine ulaştırarak tanıtımına katkı sunmak, bilgi, belge ve doküman arşivinin oluşturulmasına katkı sağlanacak.
Ayrıca gelecek nesillere aktarılmasına imkan sunmak, belgesel film ile amatör ve profesyonel düzeyde ilgilenen kişi ve grupları bir platformda bir araya getirerek düşünce ve birikimlerini paylaşabilecekleri ve ürettiklerini görünür kılabilecekleri bir ortam oluşturmak amaçlanıyor.
Yarışma tek kategoride düzenlenecek olan Kısa Metraj Belgesel Film Yarışması “Tarihe Yolculuk: Ani” temalı olacak.
En İyi Belgesel Ödülü:25.000 TL, 2.En İyi Belgesel Ödülü: 20.000 TL ve 3. En İyi Belgesel Ödülü: 15.000 TL.
Öte yandan yarışma komitesi gerekli gördüğü takdirde 3 ayrı katılımcıya mansiyon ödülü verebilir. ( Mansiyon ödülü 5.000 TL) olarak belirlendi.
Ayrıca kazanılan para ödülleri, ödül törenine müteakip Kars Valiliği tarafından, istenen evraklar tamamlandıktan sonra yasal kesintiler yapılarak ödenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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