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'Peynir Müzesi'ni açılış öncesi öğrenciler gezdi

DHA

'Peynir Müzesi'ni açılış öncesi öğrenciler gezdi


Volkan KARABAĞ/ KARS, (DHA)'DÜNYANIN 18'inci Peynir Rotası' olarak belirlenen Kars'ta açılışı yapılacak 'Peynir Müzesi', Verimli köyünden gelen öğrenciler tafından ziyaret edildi. Müzede; ahır, içi süt dolu güğümler, yaylalardaki yaşam ve peynir yapımı, peynirin imalatının serüveni, gravyer yapım salonu ve video odası bulunuyor.
Kars'ta 1734'te yaptırılan Süvari Tabyası, restore edilerek 'Peynir Müzesi'ne dönüştürüldü. Ahır, süt dolu güğümler, yaylalardaki yaşam, peynir yapımı, peynirin imalatının serüveni, gravyer yapım salonu, peynir salonu ve video odasının yer aldığı müzenin kapıları, resmi açılış öncesi öğrenciler için açıldı. 'Geçmişi tanıyor, geleceğe taşıyoruz' projesiyle Verimli köyünden getirilen öğrenciler, temsili Kars Garı, Kars bitki örtüsü, Ankara Gazi Garı, Kars evleri, şefin bölümü ve peynir yapım atölyelerinin de bulunduğu müzeyi gezdi. Müze müdürü Yeşim Koç, öğrencilere bölümler hakkında bilgi verdi. Koç, çizgi filmde yer alan gravyer peynirinin yapımını da anlattı.
Öğrencilerle müzeyi gezen Kars Valisi Türker Öksüz de yaşadıkları şehri daha iyi tanımak için okullarda çalışma hazırlandığını belirterek, "Verimli köyü öğrencilerimize şehrimizin kültürel zenginliklerini tanıtalım istedik dolayısıyla hem Harp Tarihi Müzemizi hem Arkeoloji Müzemizi hem dünya kültür miras listesindeki Ani Ören Yeri'ni hem de Peynir Müzemizi tanıtmayı amaçladık. Öğrencilerimiz istiyoruz ki şehrimizin bu tarihsel dokusunu, kültürel zenginliklerini yakından tanısınlar. Onun için projemiz 'Geçmişi tanıyor, geleceğe taşıyoruz' sloganıyla yürürlüğe girdi. İnşallah öğrencilerimiz sahip olduğumuz bu tarihsel dokuyu, kimliği iyi tanıyacaklar. Tarihte yaptıklarımızı, ortaya koyduğumuz eserleri iyi tanıyacaklar, şehrimizin gelecek nesillerine bu değerlerin aktarılmasında önemli rol oynayacaklar" diye konuştu.
Öğrencilerden Özge Ayırkan, müze gezisinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyerek, "Müzede peynirlerin yapımı ilgimizi çekti. Müzenin içinde mumdan heykeller vardı ve çok da gerçekçi görünüyordu. Hayvanları gösterdiler, animasyon izlettiler, valimize teşekkür ediyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ
2022-06-16 13:24:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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