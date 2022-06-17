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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta öğrencilerin 'Yaz Tatili' başladı

İHA

Kars’ta öğrencilerin 'Yaz Tatili' başladı

Kars’ta ilk ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 62 bin 500 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.
Kars’ta 591 okulda öğrenim gören 62 bin 500 öğrenci karne alırken, 4 bin 550 öğretmen de öğrencilerin karnelerini vererek, 20212022 EğitimÖğretim dönemi yaz tatiline başlamanın sevincini yaşadı.
Kars’ta yaz tatili dolayısıyla karne töreni yapıldı. Alparslan Lisesi’nde düzenlenen karne törenine Vali Yardımcısı Tahir Yılmaz, AK Parti Milletvekili Ahmet Arslan, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, İl Başkanı Adem Çalkın, milli eğitim müdür yardımcıları katıldı. Öğrencilerin karnelerini Vali Yardımcısı Tahir Yılmaz, milletvekili Ahmet Arslan, Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, İl Başkanı Adem Çalkın, Milli Eğitim Müdür yardımcısı Harun Yenice verdi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in selamını getirdiğini ifade eden 65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “2 yıl boyunca pandemi de olağanüstü bir süreçten geçiyorken ve öğrencilerimiz belli bir süre okullardan uzak kalırken, ilkbaharda alınan bir kararla birlikte öğrencilerimiz yine sınıflarda öğretmenlerimizle birlikte yüz yüze derslerini yapmaya başladılar. Alınan tedbirlerle bu süreç başarılı bir şekilde geçildi. Öğrencilerimiz yüz yüze başarılı bir şekilde, verimli bir şekilde eğitim öğretimlerine devam ettiler” dedi.
Arslan, “Öğrencilerimiz bir yılın sonunda ortaya koydukları emeklerle bugün karnelerini aldılar. O yüzden kendilerini tebrik ediyorum. Bence yaz tatili doya doya geçirsinler inşallah, son baharda onları başarılı ve güzel bir dönüm bekliyor. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin geleceğinin teminatı konusunda AK Parti hükümetleri olarak Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 20 yıldır gerçekten çok güzel şeyler yaptık. Okullardır, eğitim materyalleridir, donanımdır, bunların hepsi elbette çok önemli ama öğretmen sayısının artırılması, eğitim kalitesinin artırılması çok önemliydi bu konuda çok ciddi mesafeler aldık. O yüzden emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
9’uncu sınıftayız, biraz daha bu gençlerimizin yolu var, onların yolu bahtı açık olan diyen Arslan, “Ama 12’inci sınıftaki öğrencilerimiz hafta sonu YKS’ye girecekler. Onlara da başarılar diliyorum. Rabbim yollarını bahtlarını açık eylesin. Bizim de Kars milletvekilleri olarak özellikle Kars’taki eğitim seviyesi artabilsin diye, öğrencilerimiz başarılı olsun diye gerçekten elimizden gelen her türlü gayreti veriyoruz. Sadece okulların yapılması yetmiyor. Bu konuda ham dolsun iyi bir süreçteyiz. Derslik sayılarımız çok arttı. Özellikle öğrencilerin başarılı olabilmesi konusunda destek materyalleri ile ilgili bizzat ön ayak olarak çok ciddi destekler verdim” şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler karnelerini aldı. Karnelerini alan öğrencilerin sevinçleri yüzlerine yansıdı.
Öte yandan Kars’ta 591 okulda eğitim öğretime katılan 62 bin 500 öğrenci ile 4 bin 550 öğretmen, düzenlenen törenle yaz tatiline girdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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