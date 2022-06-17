Kars'ta toplanan kuşburnu çiçekleri reçele dönüşüyor

Kars’ta vatandaşlar dağlık bölgelerden topladıkları kuşburnu bitkisinin çiçeklerinden reçel yaparak aile bütçelerine katkıda bulunuyor.
Kars’ta dağlık bölgelerde yetişen kuşburnu ağaçları çiçeklerini açarken, rengarenk kuşburnu ağaçlarının çiçekleri sofralarda yerini reçel olarak alıyor. Kuşburnunu çiçeklerinin ise birçok hastalığa iyi geldiği ileri sürülüyor. Kuşburnu ağaçlarının çiçeklerinden reçel yaptıklarını ifade eden Erkan Yıldırımek, “Kuşburnu ağacı her yıl bu mevsimde çiçek açmaktadır. Çiçeğini toplayıp reçel yapıyoruz. Çok sağlıklı, çok doğal, reçeli oluyor" dedi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.