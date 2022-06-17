Susuz’da muhtarlar toplantısı yapıldı

Susuz’da muhtarlar çayır ve mera konusunda bilgilendirildi.

Kars’ın Susuz ilçesinde Kaymakam Onur Yılmazer başkanlığında kurum amirlerinin katılımıyla Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantının açılış konuşmasını Kaymakam Yılmazer yaptı. Toplantıda ayrıca Susuz İlçe Tarım ve Kars İl Tarım Müdürlüğü personelleri muhtarlara ve vatandaşlara; çayır ve mera kanunları hakkında bilgilendirme yaptı.

Toplantıda muhtarların sorunları dinlendi. Sorunların çözümü noktasında ilgili birim amirlerine Kaymakam Yılmazer, talimat verdi.

Susuz ilçesinde muhtarlar toplantılarının aralıklarla yapılacağı öğrenildi.

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