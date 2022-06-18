Vali Öksüz, YKS sınavı öncesi vatandaşları uyardı

Kars Valisi Belediye Başkan vekili Türker Öksüz, vatandaşlardan okulların etrafından öğrencileri rahatsız edici ve dikkatlerini dağıtacak ses ve gürültü yapılmaması hususunda uyarıda bulundu.

Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, yaptığı açılamada, “Sınav günü ve saatinde tüm vatandaşlarımızdan çocuklarımızın geleceği için sınavların yapılacağı okullarımızın yakınlarında ve çevresinde bulunan iş makinelerinin çalıştırılmaması ve inşaatlarda çalışmaların durdurulması, ayrıca sınav saatinde trafikte bulunan araçlarımızın sürücülerinin de korna kullanmamaları konusu büyük önem arz etmektedir” dedi.

Kimlik işlemleri için Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü’nün açık tutulacağını ifade eden Öksüz, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 1819 Haziran 2022 tarihlerinde oturumlar halinde yapılacaktır. Sınava girecek öğrencilerimizin kimlik işlemleri için Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğümüz 18 Haziran 2022 Cumartesi günü 07.00 ile 17.00 saatleri arasında, 19 Haziran 2022 Pazar günü ise 07.00 ile 15.30 saatleri arasında açık tutulacaktır” diye konuştu.

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