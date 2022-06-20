Ağrı’nın pancarı Kars’ta işlenecek Babacan, “Geçmiş yıllarının en uzun kampanyasını yapacağız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı’nın pancarı Kars’ta işlenecek Babacan, “Geçmiş yıllarının en uzun kampanyasını yapacağız”

İHA

Ağrı’nın pancarı Kars’ta işlenecek Babacan, “Geçmiş yıllarının en uzun kampanyasını yapacağız”

Ağrı’nın yaklaşık 120 bin ton şeker pancarı Kars Şeker Fabrikası’nda işlenecek.
Şeker Fabrikası Müdürü Ayhan Babacan, bu yıl geçmiş yılların en uzun kampanyasını yapacaklarını belirtti.
Babacan, havaların iyi gitmesiyle birlikte Kars’ta da 60 bin ton şeker pancarı beklentileri olduğunu söyledi.
Kars Şeker Fabrikası Müdürü Ayhan Babacan, “Yapılan çalışmalarımız ve havaların da iyi gitmesiyle birlikte beklentimizi 60 bin ton pancar, bunun yanında en güzel haberimiz de Ağrı ve Erçiş’ten bize 100 veya 120 bin ton bir pancar gelecek. İnşallah geçmiş yılların en uzun kampanyasını bu sene yapacağız. Çalışmalarımız tüm köylerde, muhtarlarla devam ediyor. İnşallah iyi bir kampanya bekliyoruz” dedi.
“Çiftçiler bölgede hayvancılığa yoğunlaşıyor”
Bölgede çiftçilerin hayvancılığa yoğunlaştığını ifade eden Babacan, “Bu bölge de hayvancılık üzerine çiftçilerimiz daha çok yoğunlaşıyor. Yem bitkisi üzerine yoğunlaşıyorlar. Ot, arpa, buğday, yulaf bunun gibi şeyler yonca, ekimi daha kolay geliyor. Ve geçim kaynağını oradan sağladıkları için pancar kültürü yok. Bunu tabi öğretemedik, belki başaramadık. Ama elimizden geleni yapıyoruz. Alet, edevat noksan çiftçide, makine aksamı noksan, biz kendi fabrikamızdaki aletleri ve malzemeleri çiftçinin hizmetini sunmuş bulunmaktayız. Şuan da 13 söküm makinemiz var, 5 çapa makinemiz var. Bu sene birde akıllı tohuma dönüş oldu. Akıllı tohumdan dolayı daha fazla pancar üretimi, verimi artırma düşüncesindeyiz. İnşallah bu akıllı tohumun seneye faydasını göreceğiz. Tabi Ağrı’dan gelecek pancar sayesinde de çiftçimiz daha çok pancara, küspeye doyacak. Belki onun da bir etkisi olacak. Seneye daha umutluyuz” diye konuştu.
“Çiftçilerimiz kazanacak”
Çiftçilerin pancar ekiminden kazançlı çıkacağına dikkat çeken Fabrika Müdürü Ayhan Babacan, “Çiftçimize yüzde 10 doğu teşvik pirimi var. Aynı zamanda yüzde 20 küspe, yüzde 15’den yüzde 20’ye çıkarıldı. Desteğimiz var. Bin lira artı zamanında söküm farkı, rekolte farkından dolayı bin 100 lirayı buluyor. Küspe fiyatı, hatta bin 400 lirayı görme durumu var. Çiftçinin kazanacağından eminim, ama ekerse çalışmalarımız bu yönde devam ediyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars’ta ayçiçeği bilgilendirme toplantısı
YEREL HABERLER Kars’ta ayçiçeği bilgilendirme toplantısı
Kars’ta renk cümbüşü yaşanıyor Rengarenk açan çiçekler görenleri büyülüyor
YEREL HABERLER Kars’ta renk cümbüşü yaşanıyor Rengarenk açan ...
Milletvekili Arslan, köy yolunda incelemede bulundu
YEREL HABERLER Milletvekili Arslan, köy yolunda incelemede bulundu
Kars’ta YKS heyecanı başladı Sınava geç kalan bir kız salona alınmadı
YEREL HABERLER Kars’ta YKS heyecanı başladı Sınava geç kalan bir kız ...
Vali Öksüz, YKS sınavı öncesi vatandaşları uyardı
YEREL HABERLER Vali Öksüz, YKS sınavı öncesi vatandaşları uyardı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.