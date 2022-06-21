Kars Dereiçi'nde bulunan tarihi hamam yıkılıyor

Kars Dereiçi Mevkiinde bulunan ve geçmişte askeriyenin hamam olarak kullandığı tarihi bina yıkılıyor. Tarihi hamamın içerisi ise define avcıları tarafından kazılarak delik deşik edildi.

Kars’ta uzun yıllar askeriyeye hamam olarak hizmet veren 100 yıllık taş hamamın kapı, pencere, çatı ve ağaçları kimliği belirsiz kişilerce sökülerek tahrip edilirken, özellikle aynı bölgede bulunan diğer tarihi binalarında hamam gibi hayvan barınağı olarak kullanılması dikkat çekti.

Özellikle hafta sonları yüzlerce vatandaşın piknik yapmak için kullandığı Dereiçi bölgesinde bulunan tarihi taş binaların tamamına yakını sökülerek yok edilirken, kalan 35 tabya ve bina ise ya hayvan barınağı olarak kullanılıyor, ya da defineciler tarafından kazılarak yıkılıyor.

Kimliği belirsiz kişi veya kişilerin de makanı olan tarihi binanın sadece ön tarafı günümüze kadar gelebilmiş, arkası tamamen yıkılan taş binanın durumu içler acısı, vatandaşlar ise yetkililerden biran evvel önlem alınmasını istiyor.

Geçmişte Dereiçi'nde çok sayıda taş bina olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, "Dereiçi askeri bölgeydi. Burada çok sayıda iki katlı ve tek katlı taş bina vardı. Ama askeriye bölgeden çekildikten sonra kısa sürede burası talan edildi. Taş binalar yıkıldı. Yıkılan binalardan ise geriye sadece kalıntıları kaldı” dediler.

Tarihi hamamın Devlet Konservatuarı giriş bölgesinde olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, yetkililerden özellikle Dereiçi bölgesinde kalan sayıları parmak sayısını geçmeyen binaları koruma altına almalarını istediler.

Dereiçi mevkiinde bulunan tarihi hamam kısa süre içerisinde koruma altına alınmazsa, diğer binalar gibi yıkılarak tarihin karanlıklarında yerine alacak.

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