Kars’ta FETÖ suçlusunu JASAT kıskıvrak yakaladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kars’ta FETO/PYD) suçundan hakkında 12 kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi JASAT ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri tarafından, nitelikli aranan şahıslara yönelik yapılan titiz planlama, takip ve çalışma sonucunda merkez ilçe sınırları içerisinde, 'Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs’ (FETO/PYD) suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli İl Jandarma Komutanlığı’na getirildi. Burada işlemleri tamamlanan şüpheli, önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Harakani Devlet Hastanesi’ne, ardından Adliye Sarayı’na sevk edildi.

Şüpheli adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.