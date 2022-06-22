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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Altun, Çadlı öğrencileri makamında ağırladı

İHA

Başkan Altun, Çadlı öğrencileri makamında ağırladı

Selim Belediye Başkanı Coşkun, Altun Çadlı öğrencileri makamında kabul etti.
Kars Kafkas Üniversitesi’nde eğitimöğretimlerini sürdüren Çadlı öğrenciler, beraberindeki İl yayma Cemiyeti Başkanı Ebubekir Keleş ile birlikte Selim Belediyesi’ni ziyaret etti.
İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Ebubekir Keleş ve beraberindeki Çadlı öğrencilerle bir süre sohbet eden Başkan Altun, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Keleş ise Altun’a kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.
Başkan Altun, daha sonra Çadlı öğrencilere plaket ve çeşitli hediyeler verdi.

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