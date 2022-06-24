En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Doğu’nun Rhytonları Kars Müzesi’nde yerini aldı.

Kars Müzesi Müdürlüğü’nce 2022 yılı itibariyle 1 yıl 6 Sergi konseptiyle başlatılan geçici sergilerin HaziranAğustos döneminde Doğu'nun Rhytonları adıyla Müzede bulunan 4 adet Geç Demir Çağına (M.Ö 74 yy) tarihlendirilen rhyton sergilenmeye başlandı.

Rhyton Sıvı doldurma ve boşaltma delikleri bulunan törensel kaplar ziyaretçilerden de yoğun ilgi gördü.

Kars Müzesi’nde 1 amphora rhyton, 1 boğa protomlu rhyton, 1 dağ keçisi biçimli, 1 at biçimli rhyton eserin yer aldığı Kars Müzesi’ndeki sergi, 31 Ağustos 2022 tarihine kadar ücretsiz gezilebilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.