Kars’ta yaralı gece balıkçılı tedavi altına alındı

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Kars’ta jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan gece balıkçılı tedavi altına alındı.

Kars’ın Akyaka ilçesi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye sırasında yaralı gece balıkçılı buldu. Jandarma durumu Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne bildirdi.

DKMP ekipleri, Akyaka Jandarma Komutanlığı’na gelerek yaralı gece balıkçılı teslim aldı. DKMP ekipleri yaralı kuşu daha sonra Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirdi.

Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirilen gece balıkçılı burada tedavi altına alındı. Yaralı kuş tedavi tamamlandıktan sonra doğal ortamına bırakılacak.

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