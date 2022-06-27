Kars’ta büyükbaş hayvanlara yıldırım vurdu

Kars’ta bir vatandaşa ait ağıla yıldırım isabet etti. Ağılda bulunan 4 büyükbaş hayvan ile yine suya kapılan 6 küçükbaş hayvan telef oldu.

Sağanak yağmur Kars’ta hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Digor ilçesine bağlı Saklıca köyünde bir vatandaşa ait ağıla yıldırım düştü. Yıldırım düşen ağılda bulunan 4 büyükbaş hayvan telef olurken, Celal köyünde aşırı yağışlardan dolayı taşan derede sele kapılan 15 küçük baş hayvandan 6’sı sele kapılarak telef oldu.

Olay yerine jandarma ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri vatandaşları sel baskınları karşı uyarırken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise telef olan hayvanlarla ilgili işlem yaptı.

Ayrıca Digor Kocaköy’de bulunan 3 ev de sel baskınına maruz kaldı. Sel basan evlerde Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü, jandarma ekipleri hasar tespit çalışmaları yaptı. Su dolan 3 evin suyu ise itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

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