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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta spor okullarının açılışı

İHA

Kars’ta spor okullarının açılışı

Karslı çocukların sporu ve tesisleri tanıması, sportif faaliyetlerini geliştirmesi ve yaz aylarını boş geçirmemesi anlamında “Spor Okulları” bugün düzenlenen törenle açıldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığının her yıl 29 Haziran’da başlatmış olduğu “Spor Okulları” faaliyetleri bu yıl da tüm Türkiye’de olduğu gibi Kars’ta da başladı.
Kars Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü bünyesinde açılan “Spor Okulları”na 518 yaş grubu çocukların katılabiliyor. Kars Sentetik Yüzeyli Atletizm Pistinde açılışı yapılan etkinlikte çocuklar belirlenen 15’i aşkın branştan istediğini tercih etme şansı buldu.
Yaz Spor okullarının açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Nedim Aslan, 2022 yılının yaz spor okullarının Türkiye'de eş zamanlı olarak Kars'ta da başladığını söyledi.
Aslan, “Başarıyla okullarınızı tamamladınız yorucu bir süreçten sonra diriltildiniz, durmadınız koştunuz buraya geldiniz hepinize kocaman bir alkış. İnşallah bundan çok memnun olacaksınız, burada antrenörleriniz riyasetinde ve refakatinde gerçekleştireceğiniz çalışmalar sizi hem ruhen hem bedenen, sıhhatli, zinde, aktif, aksiyonel, kendinizi iyi hissettirecek maddi ve manevi güçlere sahip olarak bu yaz etkinliklerine devam edeceksiniz. Sadece bu kadar mı? Hayır başka antrenörlerim eğlenecekler değil mi? Evet, bak görüyor musunuz çok eğlenceli bir süreç aynı zamanda sizi bekliyor” dedi.
Arslan, “15’i aşkın branşta farklı faaliyetlerin içinde antrenörlerimizin, kurumumuzun enerjisi sizin heyecanınızı bekliyor. Zaten pandemiden dolayı bunalmıştık, evlerde kalmıştık bu yaz Kars’ın merkezi ve ilçelerinde 15’i aşkın branş ve 500’ü aşkın merkezde ve bir o kadar da başvuran öğrencilerimizin katılımıyla süreç devam ediyor. Biz hala kayıtlarımızı almaya devam ediyoruz, sizlerden ve velilerimizden iftiramız lütfen paylaşın herkese kapımız açık bütün yavrularımızı spor tesislerimizde gençlik merkezimizde size heyecanla bekliyoruz, hepinize tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Yapılan konuşmanın ardından antrenörler tarafından öğrencilere bilgilendirme yapıldı. Kayıt yaptırmak isteyen çocuklar, İl Müdürlüğü başta olmak üzere aktif olan tüm tesislerdeki kayıt formunu velilerin doldurmaları gerekiyor.
Yaz Spor Okulları çerçevesinde atletizm, badminton, basketbol, boks, bocce, jimnastik, dart, futbol, güreş, halk oyunları, hentbol, judo, kayak, masa tenisi, okçuluk, satranç, taekwando, tenis, voleybol gibi branşlarda Karslı çocuklara faaliyet verilecek. Faaliyetler Eylül ayında okulların açılacağı tarihe kadar devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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