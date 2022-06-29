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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta köyler modern yollara kavuşuyor

İHA

Kars’ta köyler modern yollara kavuşuyor

Kars’ta köyler modern yollara kavuşuyor. Yapılan yollarla birlikte vatandaşlar toz ve çamurdan kurtuluyor.
Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’nce 2022 yılı iş sezonunun başlamasıyla birlikte köy yolları tek tek sıcak asfalt veya beton asfalt yapılıyor. Yapılan yollar vatandaşların yıllarca çektiği toz ve çamur çilesine de son veriyor.
Kars Valisi Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, beraberindeki İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Vali Yardımcısı Mehmet Zahid Doğu, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcıları Fatih Tekcan, Osman Cengiz ile birlikte Merkez Arazoğlu ve Atayurt köylerinde yürütülen yol çalışmalarını yerinde gördü.
Öksüz yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Öksüz, İl Özel İdaresi’ne ait tesiste üretilen beton malzemeyle SSB (Silindirle Sıkıştırılmış Beton) şeklinde yapılan köy yollarında incelemelerde bulunarak yolların biran evvel bitirilmesini istedi.
Yapılan yol çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Türker Öksüz, “Vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. 2022 yılında köylerimize 88 kilometre SSB yol, 50 kilometre BSK aşınma tabakası, 19 kilometre stabilize, 216 bin metrekare kilitli parke taş, 6 köprü, menfez, sanat yapıları yapacağız. Köylerimize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.
Bir süre yapılan yolları gezen Öksüz, daha sonra köyden ayrılarak il merkezine döndü.
Öte yandan İl Özel İdaresi’nce kent genelinde bir çok noktada aynı anda, yol, menfez, sanat yapıları, içme suyu depoları, köy içi kilitparke taş yol yapımları aralıksız devam ediyor. Kars’ın köyleri modern yollarla kent merkezine bağlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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