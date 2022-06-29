Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti Projesi yönlendirme toplantısı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti Projesi yönlendirme toplantısı yapıldı

İHA

Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti Projesi yönlendirme toplantısı yapıldı

Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Mali Yardım Fonu (IPA) ile finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan “Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti Projesi” 4. Yönlendirme Komitesi Toplantısı yapıldı.

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Fonu (IPA) ile finanse edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Rekabetçi Sektörler Operasyonel Programı (CISOP) kapsamında uygulanan ve SERKA’nın faydalanıcısı olduğu ‘Tarihi Kimliği ile Kars Kenti Projesi’nin geldiği aşama değerlendirildi. Ayrıca, projenin yapım işlerinin ilerleyişi, devam eden ve yapılacak olan çalışmalar hakkında Vali Öksüz’e brifing verildi.

SERKA Yönetim Kurulu Başkanı Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, projeyi yakından takip ettiğini belirtti.
Öksüz, Kars’a önemli bir katma değer sağlayacak olan projenin tüm Karslılar tarafından heyecanla beklendiğini kaydetti.
Öksüz, valilik ve kentteki tüm kurumlar olarak projeye büyük önem verdiklerini ve projenin tamamlanması için kentteki bütün paydaşların ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi.
Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Yönetim Kurulu Başkanı Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz başkanlığında ajansın Kars’taki merkez hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıya, SERKA Genel Sekreteri Nurullah Karaca, Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, ilgili kurum temsilcileri, yüklenici firma ve müşavir firma temsilcileri katıldı.

“Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti Projesi” kapsamında; Haydar Aliyev Caddesi üzerinde bulunan 22 tescilli, 7 tanesi kamu binası olmak üzere ve 10 tescilsiz bina için cephe iyileştirmesi, ayrıca caddenin kaldırım yenilemesi, aydınlatma işleri, çevre düzenleme işleri, işaret levhaları ve sokak mobilyaları montajı yapılacak. Proje ile caddede yaklaşık 680 metrelik bir turistik güzergah oluşturulacak, bunun yanı sıra Ani Ören Yeri’nin etrafının koruma çitleriyle kapatılması, sokak mobilyaları, yönlendirme ve bilgilendirme tabelaları ile donatılması sağlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars’ta büyükbaş hayvanlarda dölverimi sorunları ve çözüm önerileri paneli
YEREL HABERLER Kars’ta büyükbaş hayvanlarda dölverimi sorunları ve ...
Kars’ta köyler modern yollara kavuşuyor
YEREL HABERLER Kars’ta köyler modern yollara kavuşuyor
Kars’ta spor okullarının açılışı
YEREL HABERLER Kars’ta spor okullarının açılışı
Kars’ta 10 polis meslekten ihraç edildi
YEREL HABERLER Kars’ta 10 polis meslekten ihraç edildi
Kars’ta “İnsan ticaretiyle mücadele” toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kars’ta “İnsan ticaretiyle mücadele” toplantısı ...
Kars’ta hakim ve savcılar veda yemeğinde bir araya geldi
YEREL HABERLER Kars’ta hakim ve savcılar veda yemeğinde bir araya ...
Kars’ta silahlı ve sopalı kavga: 8 yaralı
YEREL HABERLER Kars’ta silahlı ve sopalı kavga: 8 yaralı
Kars’ta büyükbaş hayvanlara yıldırım vurdu
YEREL HABERLER Kars’ta büyükbaş hayvanlara yıldırım vurdu
Kars’ta yaralı gece balıkçılı tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Kars’ta yaralı gece balıkçılı tedavi altına alındı
Karslı atlet Türkiye Şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Karslı atlet Türkiye Şampiyonu oldu
Kars’ta caddeler göle döndü
YEREL HABERLER Kars’ta caddeler göle döndü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.