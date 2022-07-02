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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars Peynir Müzesi’nde Hellim Peyniri etkinliği yapılacak

İHA

Kars Peynir Müzesi’nde Hellim Peyniri etkinliği yapılacak

Kars Peynir Müzesi’nde Hellim Peyniri Atölyesi ve sunum etkinliği yapılacak
Gerçek bir peynir şehri olan Kars’ta sıra dışı bir etkinliğe daha imza atıyor.
Cheese Life Magazine Dergisi, Bedesten Süt Ürünleri A.Ş ve Kars Peynir Müzesi işbirliğinde “Hellim Peyniri Atölyesi ve Sunumu” etkinliği Kars peynir müzesinde yapılacak.
Konu hakkında görüştüğümüz Cheese Life Magazine Dergisi Editörü Prof.Dr. Yavuz Özürkler etkinlik ile ilgili olarak şunları söyledi; “Türkiye’nin tek peynir dergisi olan Cheese Life Magazine olarak Bedesten Peynir A.Ş. ve Kars Peynir Müzesi ile Türk ve Dünya Peynirlerini Kars’ımız ile tanıştırmak ve peyniri bir kültür taşıyıcısı olarak kullanmak istiyoruz. Bu bağlamda bir dizi etkinlik düzenleyeceğiz. İlk etkinliğimizi Yavru Vatan Kıbrıs’ımızın Dünya’ca ünlü Hellim Peynirine ayırdık. Etkinlikte Prof. Dr. Serhat Alkan tarafından ‘Hellim Peyniri yapımı’ anlatılacak ve sunumu yapılacak."
Kars Peynir Müzesi olarak yapılacak bir dizi etkinliğin ilki olan “Hellim Peyniri Atölyesi”ne özellikle hanımlar başta olmak üzere tüm vatandaşlar davet edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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