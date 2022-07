Kars gökkuşağı gibi

Kars'ta gökkuşağı gibi rengarenk açan çiçekler, görenleri hayran bırakıyor.

Kars'ta son günlerde etkili olan yağmur, doğaya ayrı bir güzellik katıyor. Yağmurlarla birlikte canlanan doğada açan her renkten çiçekler, fotoğraf sanatçılarının da ilgisini çekiyor. Dört mevsim bir başka güzelliğe bürünen Kars'ta yaz güzelliği yaşanıyor. KarsÇakmak karayolunun etrafını kaplayan çiçekler, havadan görüntülendi. Her tondan çiçeği bünyesinde barındıran Kars, görenlerin büyük ilgisini çekiyor.



"13 yıl sonra doğa rengarenk"

Kars'ta bu kadar çok çiçeği ancak 13 yıl sonra bir arada gördüklerini ifade eden fotoğraf sanatçıları, "13 yıl sonra bu kadar renk cümbüşünün bir arada olması çok güzel bir görüntü. Yeşili, mavisi, her türlü rengin tonu çiçekler üzerinde yansımakta, ben de fotoğraflarını çektim. Bu fırsatı kaçırmak istemedim. Malum son yağan yağmurlardan sonra çiçekler açmaya başladı" dedi. Kars Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ertaş ise 2022 yılında çok güzel bir flora olduğunu söyledi. Ertaş, "2022 yılında çok güzel bir tablo, çok güzel bir flora var. Yağışlardan dolayı rengarenk çiçekler ve bitki örtüsü var. Aşağı yukarı son 1213 yılın en iyi yıllarından birisini yaşıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, Kars'ta açan her renkten çiçek, kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. Gezi rotaları üzerinde çiçekleri gören turistler, bol bol fotoğraf çekiliyor. Kars'ta yaşanan renk cümbüşü doğa, tarih ve inanç turizmine de önemli katkı sağlıyor. Doğanın bütün tonlarının tarihi mekanlarla birlikte bir bütün olarak yansıması kartpostallık görüntüler ortaya çıkarıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.