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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karslı vatandaş tilkiyi her gün elleriyle besliyor

İHA

Karslı vatandaş tilkiyi her gün elleriyle besliyor

Kars’ta köye karını doyurmak için inen tilkiyi, vatandaş eliyle besliyor.
Kars merkez Esenyazı köyünde yaşayan Adem Turan’ın evine gelen kızıl tilki, hem karnını doyuruyor. Hem de aile ile gönül bağı kuruyor.
Her gün aynı saatlerde Adem Turan’ın evine gelen kızıl tilki, avluya kadar girerek, içeride kendisi için poşet içerisinde bırakılan yiyecekleri alıp dışarı çıkarak karnını doyuyor.
Bazen de aileye ait içerisinde yiyecek olmayan poşetleri alıp kaçan tilki ile aile arasında renkli anlar yaşanıyor.
Köye geldiğini ifade eden Adem Turan, “Köye geldim, baktım tilki yaklaştı. Ekmek uzattım, hayvan aç, ekmeği uzattıkça o da yedi. Önce çekinerek geliyordu. Daha sonra alıştı geldi. Bakıyoruz birkaç saat ortadan kayboluyor. Daha sonra bakıyorum kapıya gelmiş. Resmen aynı bir evcil hayvan gibi, oynamayı seviyor. Köyde fazla köpekte yok. Kaçmıyor, sevimli bir şey” dedi.
Öte yandan her gün Adem Turan’ın evine gelen kızıl tilki, burada karnını doyurduktan sonra doğal ortamına dönüyor. Turan ailesi tilki evlerinin önüne gelmediği zaman merak ederek bekliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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