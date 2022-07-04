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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta zabıtadan kaldırım işgali denetimi

İHA

Kars’ta zabıtadan kaldırım işgali denetimi

Kars’ta kaldırım işgalleri vatandaşları bıktırırken, zabıta ekipleri ise kaldırımlarım işgalleriyle mücadele ediyor.
Kars’ta cadde ve sokaklar işyerlerinin adeta açık vitrini olmuş, sabah erken saatlerde işyerlerindeki malzemeleri kaldırımlara yığan işyeri sahipleri, hem kaldırımları işgal ediyor, hem de yayaların kaldırımlarda yürümesini engelliyor.
Yıllardan beri alışıla gelen kaldırım işgalleri belediyeyi harekete geçirdi. Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte kaldırım işgallerinin önüne geçmek için çalışma başlattı. Özellikle Halk Bankası etrafında bulunan cadde ve sokakların kaldırımları tamamen işgal edilirken, zabıta ekipleri iş yeri sahiplerini uyararak kaldırımları işgal etmemeleri istedi.
Esnaf tarafından kaldırımlara bırakılan malzemeler bir çoğu içeri alınırken, zabıta ekipleri, işyeri sahiplerine bundan sonra kaldırım işgali durumunda cezai işlem uygulanacağı uyarısında bulundu.
Öte yandan zabıta ekiplerince cadde ve sokaklarda vatandaşların kullanım alanı olan kaldırım ve yol kenarlarının iş yerleri tarafından işgal edilmesinin önüne geçebilmek için denetimlerin sürdürüleceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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