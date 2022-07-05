Kars’ta belediye park ve bahçelere fidan dikiyor

Kars’ta belediye ekipleri, park, bahçe ve refüjlere çeşitli fidanlar dikiyor. Park ile bahçelerde yabani otla mücadele çalışması yapıyor.

Kars Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince park ve bahçeler başta olmak üzere yeşil alan ve refüjlerde başlatılan çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.

Ekiplerce yürütülen çalışmalarda kentin muhtelif yerlerinde bulunan refüj ve ağaçlandırma alanlarında süs elması ağacı, yayılıcı ardıç, bodur ve berberis süs bitkisi ekimleri yapıyor.

Daha yeşil ve estetik bir Kars için Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce yeşil alanlar, refüjler ve parklarda ağaç dikimi, ağaç bakımı, budama, çim biçme, yabani ot temizliği, bordür boyama, oyun parkı bakım, kamelya tamiri gibi çevre düzenlemeleriyle kentte yeşil alanları genişletiyor.

Belediye ekiplerince fidan dikim çalışmalarının aralıksız devam edeceği öğrenildi.

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