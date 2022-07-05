Kars'ta Kurban Pazarı kuruldu

Kars’ta Kurban Bayramı öncesinde kurulan Kurban Pazarı’nda vatandaşlar genel olarak küçükbaş hayvanlara ilgi gösteriyor.



Kurban Bayramı öncesi Kömür Tevzi mevkiinde kurulan Kurban Pazarı’nda küçükbaş hayvanlar 2 bin liradan başlarken, büyükbaş hayvanlar ise 13 bin ile 20 bin lira arasında satışa sunuldu. 10 küçükbaş hayvanını pazara getirdiğini belirten Bayram Sürmeli, “10 tane getirdim. Fiyatlar cazip ama satış yok. Şu anda bekliyoruz, 23 günde sadece 2 tane satabildik. 12 ile 13 bin lira civarında satıyoruz. Fazla bir rağbet yok” dedi. Küçükbaş hayvanlarını köyden pazara satmak için getirdiğini ifade eden Okan Dikicieri, “Fiyatlar 2 bin 800’den başlıyor, 3 bin liraya kadar çıkıyor” dedi.



Öte yandan, Kurban Bayramı’na 4 gün kala merkezde kurulan pazarda vatandaşlar genel olarak küçükbaş hayvanlara ilgi gösteriyor. 2 bin lira ile 4 bin lira arasında satılan küçükbaş hayvanlar vatandaşlara cazip gelirken, büyükbaş hayvanların fiyatları ise 10 bin ile 20 bin lira arasında değişiyor. Kurban Pazarı’na hayvanlarını getiren üreticiler, bayrama 12 gün kala yoğunluk yaşanmasını bekliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.