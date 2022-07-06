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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta polisten sahte para uyarısı

İHA

Kars’ta polisten sahte para uyarısı

Kars’ta polis, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Hayvan Pazarı'nda kurban satıcılarını sahte para konusunda uyardı.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Hayvan Pazarı’nda sahte paraya karşı vatandaşları uyararak, sahte ve gerçek para arasındaki püf noktaları hakkında bilgi verdi.
Sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceği konusunda vatandaşları aydınlatan polis, daha sonra ise üzerlerindeki gerçek parayı gösterip sahte parayı gerçek paradan ayırt eden özellikleri anlattı.
Sahte paraya karşı alınacak önlemler hakkında vatandaşlara bilgilendirme yapan polis, filigran, emniyet şeridi, holografik şerit folyo, kabartma baskı, bütünleşik görüntü ve floresan etkili mürekkep konularında da uyarıcı bilgiler de verdi.
Polis, vatandaşların kalpazanların tuzağına düşerek kanun karşısında suçlu duruma düşmemeleri için banknotları tanımaları ve aldıkları paranın gerçek olup olmadığı hususunda tüm banknotlarda bulunan ve belirtilen özelliklere dikkat etmeleri gerektiğinin altını çizdi.
Öte yandan vatandaşların alışveriş yaptıkları kişilerden şüphelenmeleri halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramalarını isteyen polisler, kurbanlık hayvan satıcılarını da sahte paraya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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