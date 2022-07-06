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Tacizcisini öldüren ve ilk duruşmada tahliye edilen liseli Azra: Susmayın, ailenizi bilgilendirin

DHA

Tacizcisini öldüren ve ilk duruşmada tahliye edilen liseli Azra: Susmayın, ailenizi bilgilendirin


Volkan KARABAĞ/KARS, (DHA)KARS'ın Arpaçay ilçesinde, kendisini 3 yıldır taciz ettiğini iddia ettiği Birdal Doğan'ı (40) köy meydanında tabancayla vurarak öldüren, hakkında açılan davanın ilk duruşmasında tahliye edilen lise öğrencisi Azra Erdağ (18), Demirören Haber Ajanıs´na (DHA) konuştu. Hukuk okumak istediğini belirten Erdağ, "Ben başıma gelen ve yaşadıklarım olayları ailemden gizledim. Ama benim başıma gelen olayları yaşayan kızların benim yaptığımı yapmasını istemiyorum. Ailenizi ve arkadaşlarınızı bilgilendirin, susmayın, başıma gelen olay sizlerin de başına gelmesin" dedi.
Olay, 1 Mart 2022 tarihinde Arpaçay ilçesi Kardeştepe köyünde meydana geldi. Şehit Engin Yılmaz Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Azra Erdağ, köy meydanındaki çeşmede hayvanları sularken yanına 3 çocuk babası Birdal Doğan geldi. 3 yıldır genç kızı taciz ettiği öne sürülen Doğan, iddiaya göre Azra Erdağ'a, "Seni kaçıracağım o...u. Seni kendime kadın yapıp sonra da satacağım" dedi. Bu sözler üzerine Erdağ, Doğan'ı, babasına ait yanındaki ruhsatsız tabancayla vurdu. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Doğan, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan Azra Erdağ, tutuklandı.
Hakkında 12 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan Azra Erdağ, dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Kars 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savunmasını yapan Azra Erdağ beraatini istedi. Birdal Doğan'ı bilerek ve kasten öldürmediğini söyleyen Erdağ, "Babama ait hayvanları çeşmeye götürdüm. Birdal Doğan karşıma geçip 'Seni kaçıracağım, kendime karı yapacağım. O....u olacaksın. Sonra seni başkalarına satacağım' diye sözler söyledi. Zaten 3 yıldır hep rahatsız ediyordu. Beni kaçırması için birilerine para bile vermişti. Onun korkusundan okulda maket bıçağı ve biber gazı taşıyordum. O gün de annem ve abim hastaneye gideceği için okula gitmedim ve babama yardım etmek için köyde kaldım. Hayvanlara su içirmek için çeşmeye gittim ve yanıma silah aldım. Çeşmede benim yanıma gelen Doğan, bana ağır hakaretlerde bulundu. Ben de yanımda taşıdığım silahı çıkarıp korkumdan gözümü kapatarak ateş ettim. Maksadım korkutmaktı. Onun yüzünden okulumu tamamlayamadım. Eğitim hayatım yarım kaldı. Genç yaşta hapse girdim. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.
TAHLİYE EDİLDİ
Mahkeme heyeti, `haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında´ cinayetin işlendiğini, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, delillerin toplanmış olması, suça sürüklenen çocuğun (SSÇ) delil karartma ihtimalinin bulunmaması, tutuklama koruma tedbirinin istisnai uygulaması gereken bir tedbir olması, tutuklamadan beklenen amaç ve gayenin adli kontrol tedbirlerinin uygulanması ile elde edilmesi mümkün ise öncelikli olarak adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasının usul kuralları gereğince gerekli oluşu, SSÇ´nin dosya kapsamı itibarı ili aleyhindeki mevcut delil durumu ve tutuklu kaldığı süre dikkate alındığında bu aşamadan itibaren orantılık ve ölçülülük ilkeleri uyarınca olay tarihinde 18 yaşından küçük olan Azra Erdağ´ın tahliyesine karar verdi.
Duruşma 3 Kasım´a ertelenirken, tutuksuz yargılanacak Azra´nın yakınları tahliye kararı üzerine sevinç gözyaşları döktü.
AİLENİZLE PAYLAŞIN
Cezaevinden çıktığı günün gecesini Kars merkezde geçiren Ezra Erdağ, DHA'ya açıklamada bulundu. ÇiğdemŞaban Erdağ çiftinin 3 çocuğunun ortancası olan Azra Erdağ, Avukatı Sinan Erdağı'nın ofisinde başından geçenleri anlattı. Tek hayalinin okuyup, bir hukukçu olmak istediğini, ancak Birdal Doğan yüzünden çok zor günler geçirdiğini söyleyen Erdağ, "3 yıl fiziki takip ve tacize maruz kaldım. Ben başıma gelen ve yaşadıklarım olayları ailemden gizledim ama benim başıma gelen olayları yaşayan kızların yaptığımı yapmasını istemiyorum. Ailenizi ve arkadaşlarınızı bilgilendirin, susmayın, başıma gelen olay sizlerin de başına gelmesin. Yaşadığım olayları yaşayan kim varsa polise gitsin, çünkü siz sustukça karşı taraf sizin üstünüze gelir. Okulda olmam gerekirken cezaevine düştüm. Her insanın başına bu tarz olay gelebilir, kendinizi savunun, ailenizle yaşadığınız olayları paylaşın" diye konuştu.
`HUKUKÇU OLMAK İSTİYORUM´
Cezaevinde kaldığı sürenin eğitimini de olumsuz etkilediğini vurgulayan Erdağ, "Bu süre zarfında okulumdan ve arkadaşlarımdan ayrı kaldım, derslerimden geri kaldım. Cezaevine girmem psikolojimi de olumsuz etkiledi. Dışarıdan okumaya mecbur kaldım, bu olay beni çok etkiledi. Ben lise öğrencisiyim, hukuk okumak istiyorum. Yaşadığım bu süreç ve dün verilen mahkeme kararından sonra da bu kararım kesinleşti. Hukuk okuyarak, benim gibi mağdur olan gençlerin hayatlarına dokunmak istiyorum. Hakım, savcı ya da avukat olarak bu meslekte yer almak istiyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ
2022-07-06 13:15:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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