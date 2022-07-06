VHO’dan ‘6 Temmuz Dünya Zoonotik Hastalıklar Günü’ açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

VHO’dan ‘6 Temmuz Dünya Zoonotik Hastalıklar Günü’ açıklaması

İHA

VHO’dan ‘6 Temmuz Dünya Zoonotik Hastalıklar Günü’ açıklaması

Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası (VHO) 6 Temmuz Dünya Zoonotik Hastalıklar Günü dolayısıyla açıklama yaptı.
Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül, 6 Temmuz’un zoonotik hastalıklara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla kutlandığını belirtti.
Ödül, yaptığı açıklamada, “Dünya Zoonotik Hastalıklar Günü, Louis Pasteur tarafından kuduz aşısının başarı ile kullanıldığı 6 Temmuz 1885 tarihi dikkate alınarak her yıl 6 Temmuz’da zoonotik hastalıklara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla anılıyor ve kutlanıyor. Dünya Zoonotik Hastalıklar gününün amacı; Zoonotik hastalıkların sürdürülebilir kontrolü ve eradikasyonu için kaynakların da birleştirilmesi ve toplum işbirliğinin yapmasının gerekliliğine dikkat çekmektir. 6 Temmuz Dünyaya hayvanları korumanın insanları korumak olduğunu hatırlatmak amaçlanmaktadır” dedi.
VHO Başkanı Ercan Ödül, “Yapılan araştırmalarda Dünya üzerinde her yıl 2,7 milyon insanın zoonotik hastalıklardan öldüğü tahmin edilmektedir. İnsanlarda görülen hastalıkların yüzde 1’i hayvansal kökenlidir. Yeni oluşan patojenlerin (Ebola, Batı Nil, COVID19, Maymun Çiçeği, Kuş Gribi) yüzde 75’i hayvanlardan insanlara geçmektedir. Gıda kaynaklı hastalıkların yüzde 90’dan fazlası hayvansal gıdalardan kaynaklanmaktadır. Her yıl ortaya çıkan 5 yeni insan hastalığının 3’ü hayvan orijinlidir. Zoonotik hastalıklar grubunda yer alan etkenlerin %80’i potansiyel biyoterör etkenleri arasında bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığı’nın tehlikeli görüp ihbarını mecbur kıldığı 50 hastalıktan 26’sı hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar olup, ülkemizde Dünyadaki 200’ün üzerindeki zoonotik hastalığın ortalama 5/2’sine rastlanmaktadır. Halen en çok rastlanan zoonotik hastalıklar olarak Brucella (Malta humması), Şarbon, Salmonellozis, Tüberküloz, Kırım Kongo Kanamalı ateşi, Tokzoplazma, Kist Hidatik ile Kuduz hastalığı sayılabilir” diye konuştu.
Ödül, “Zoonotik hastalıklar; Hasta hayvana temasla, hasta hayvanlardan elde edilen kontrolsüz gıdaların tüketimiyle, hayvanın salgılarına, kanlarına veya diğer çıkartılarına dokunmayla, deri, kürkleri veya deriden yapılan eşyalara doğrudan veya dolaylı temasla ve kene, sivrisinek vb. aracılığıyla bulaşmaktadır. Zoonotik Hastalıklarla mücadelede en etkili yol “Tek Sağlık” yaklaşımıdır. Sağlıklı Hayvan, Sağlıklı Gıda, Sağlıklı Çevre ve Sağlıklı Toplum olgusu Tek Sağlık yaklaşımı ile mümkün olacaktır. Bu amaçla Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ortak yayınladıkları deklarasyonla hükümetlere “Tek Sağlık” yaklaşımını benimsemeye ve uygulama çağırısında bulunmuştur. 2019 2023 yıllarını kapsayan 11. Kalkınma Planının Tarım Sektörü Hedefleri arasında; Hayvancılığın geliştirilmesi başlığı altında, hayvan sayısından sağlığına, beslenmesine kadar işletmelerin büyüklüğüne kadar ve özellikle “İşletme Odaklı Koruyucu Veteriner Hekimlik Sistemi ile hayvan refahını içerecek şekilde insan ve hayvan sağlığına yönelik tek sağlık politikası hayata geçirilecektir” ifadesi yer almaktadır. 20192023 yıllarını kapsayan 11. Kalkınma Planının hazırlanmasına temel teşkil eden Tarım ve Gıdada Rekabetçi Üretim Özel İhtisas Komisyonu Raporunda; “Hayvan sağlığının doğrudan insan sağlığını etkilediği ve hayvansal ürünlerin insan beslenmesindeki tartışmasız önemi düşünüldüğünde, insan sağlığının hayvan sağlığına bağlı olduğu sonucuna varılmaktadır. Zoonozlar yani hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar ve halk sağlığı giderek ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle bugün dünyada “Tek Sağlık” konseptinin önemi her geçen gün artmaktadır. "Sağlıklı İnsan İçin Sağlıklı Hayvan" gerekliliği üzerine kurulu "Tek Sağlık” yaklaşımında, hayvan sağlığı ve refahı, gıda güvenilirliği ve halk sağlığı konuları da önem kazanmaktadır.” İfadesi bulunmaktadır. Bu ifadeler uyarınca Tek Sağlık uygulamalarının efektif bir biçimde yürütülebilmesi için Beşeri hekimler, veteriner hekimler, Çevre uzmanları, gıda hijyenistleri ve diğer sağlık grubu birlikte multidisipliner faaliyetler yürüteceği, çok başlılığa son veren, etkin, motivasyonu yüksek, hızlı karar alabilen, problemlere anında çözümler getirebilecek, uluslararası kurallara uygun ABD'de yeralan CDC (Hastalık Korunma ve Kontrol Merkezi) benzeri yeni bir kurumsal yapının oluşturulması ülkemiz için oldukça önemli arz etmektedir. Her zaman olduğu gibi Kurban Bayramı dolayısıyla 7/24 hizmetlerine devam edecek veteriner hekim meslektaşlarımıza teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz. Bu vesile ile Dünya Zoonotik Hastalıklar Gününün zoonotik hastalıklar karşı kamuoyunda farkındalık oluşturmasına vesile olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars Belediyesi’nden Kurban Bayramı tedbirleri
YEREL HABERLER Kars Belediyesi’nden Kurban Bayramı tedbirleri
Tacizcisini öldüren ve ilk duruşmada tahliye edilen liseli Azra: Susmayın, ailenizi bilgilendirin
YEREL HABERLER Tacizcisini öldüren ve ilk duruşmada tahliye edilen ...
Kars’ta polisten sahte para uyarısı
YEREL HABERLER Kars’ta polisten sahte para uyarısı
Kars’ta ‘nöbetçi fırın’ uygulamasına tepki
YEREL HABERLER Kars’ta ‘nöbetçi fırın’ uygulamasına tepki
Başkan Altun minik misafirlerini ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Altun minik misafirlerini ağırladı
Kars'ta Kurban Pazarı kuruldu
YEREL HABERLER Kars'ta Kurban Pazarı kuruldu
Tacizcisini öldüren liseli kız ilk duruşmada tahliye edildi
YEREL HABERLER Tacizcisini öldüren liseli kız ilk duruşmada tahliye ...
Kars’ta tacizcisini öldüren kız tahliye edildi Liseli kız, “korktum öldürdüm” diyerek kendini savundu Genç kızın avukatı Sinan Erdağı: “Bugün Türk adaleti hakikaten cesurca bir karar verdi”
YEREL HABERLER Kars’ta tacizcisini öldüren kız tahliye edildi Liseli ...
Kars’ta bayram öncesi mezarlıklara bakım yapılıyor
YEREL HABERLER Kars’ta bayram öncesi mezarlıklara bakım yapılıyor
Kağızman’da Kadına Yönelik Şiddet Koordinasyon toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kağızman’da Kadına Yönelik Şiddet Koordinasyon ...
Kars'ta dolmuş fiyatlarına zam geldi Başkan Ulakçı, “Dolmuş fiyatlarını güncelledik”
YEREL HABERLER Kars'ta dolmuş fiyatlarına zam geldi Başkan Ulakçı, ...
Kars’ta belediye park ve bahçelere fidan dikiyor
YEREL HABERLER Kars’ta belediye park ve bahçelere fidan dikiyor
Kars ekonomisi masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Kars ekonomisi masaya yatırıldı
Kars’ta zabıtadan kaldırım işgali denetimi
YEREL HABERLER Kars’ta zabıtadan kaldırım işgali denetimi
Karslı vatandaş tilkiyi her gün elleriyle besliyor
YEREL HABERLER Karslı vatandaş tilkiyi her gün elleriyle besliyor
Kars gökkuşağı gibi
YEREL HABERLER Kars gökkuşağı gibi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.