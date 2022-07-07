Kars’ta Kurban Bayramı tedbirleri

Kars Valiliği Kurban Bayramı tedbirlerini açıkladı.

Valilik Kurban Bayramı tatili dolayısıyla karayollarında trafik denetimleri, 7 Temmuz’da başlayarak 18 Temmuz 2022 tarihine kadar devam edeceğini bildirdi.

Kurban Bayramı tatilinde Kars’ta İl Jandarma Komutanlığı görev sahasında günlük 78 araç, 98 ekip ile 389 personel görev yapacak. İl Emniyet Müdürlüğü görev sahasında ise günlük 22 araç, 52 ekip ile 139 personel görev alacağı belirtildi.

Kars Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Vatandaşlarımızın Kurban Bayramını huzur ve güven içinde geçirmesi için Harakani Havalimanı, Tren Garı, Otobüs Terminalleri, Hayvan Pazarları, alışveriş merkezleri başta olmak üzere il genelinde araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu caddelerde meydana gelebilecek olumsuzlukların önlenmesi amacıyla gerekli tedbirler alınacak ve uygulamalar yapılacaktır” denildi.

Açıklamada, “Denetim ve can kaybı arasında ters orantılı bir ilişki bulunduğu gerçeğinden hareketle, trafik ekiplerinin özellikle şehirlerarası karayollarında ve şehir içi ana güzergâhlarda ekip ve yaya olarak görünür halde olacaktır. Kurban Bayramı tatili ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün aynı döneme rastlamasına bağlı olarak karayolu üzerindeki “turizm ve tarımsal” amaçlı seyahatlerde ve seyahat sürelerinde artış olacağından trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi için gerekli tedbirler alınacak. Bu çerçevede trafik denetimleri, 07 Temmuz’da başlayacak ve 18 Temmuz’a kadar devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

“Bayramınız kemerli olsun”

Ayrıca güvenlik güçlerince il genelinde yapılacak denetimlerde bayramda trafikte emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılması ve araç içerisinde emniyet kemeri kullanımının önemi vurgulanacak. “Bayramınız Kemerli Olsun” sloganın yer aldığı görseller billboardlar ve sosyal medya platformları başta olmak üzere kurumsal iletişim sayfalarında paylaşılacaktır

Kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu otogar, havalimanı, AVM, otobüs/metro durakları alanlarda bu görsellere yer verilecek. Denetimlerde, yol kullanıcılarını bilgilendirmeye yönelik daha önce gönderilmiş olan materyaller ile www.trafik.gov.tr internet adresinde de yer alan kamu spotları, yerel tv kanalları ve uygun mecralarda yayınlanacaktır.

“Trafik ekipleri görünür olacak”

Trafik ekiplerinin özellikle kazaların yoğun olduğu sorumluluk güzergahlarında sürücüler üzerinde “Algılanan Yakalanma Riski Duygusu”nun geliştirilmesi amacıyla görünür olmaları sağlanacak. Belirlenen güzergahlardaki ekip araçlarının tepe lambaları açık olacak, arkadaki araç sürücülerini rahatsız etmemesi için tepe lambalarının arka kısmında bulunan LED grupları kapatılacak.

Araç trafiğiyle birlikte yaya trafiğinin de yoğunlaşacağı değerlendirilen kurban satışkesim alanları, şehitlik, mezarlık ve alışveriş merkezleri gibi alanlarda, yaya güvenliğini sağlayacak şekilde ilave trafik tedbirleri genel hizmet personelinin de katkısıyla alınacak.

Alınan emniyet tedbirlerinin yanı sıra, vatandaşlar karşılaştıkları olumsuzlukları vakit geçirmeksizin 112 Acil Çağrı Hattına veya En Yakın Kolluk Birimine bildirmeleri, olaylara müdahalede büyük katkı sağlayacak.

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